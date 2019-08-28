Пекин, , 09:03 — REGNUM

Китайский ученый Ту Юю, лауреат Нобелевской премии 2015 года за открытие артемизинина, был номинирован на Китайскую медаль Республики, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

Выбор кандидатов на национальную премию и почетное звание проводится в Китае впервые в рамках 70-летней годовщины основания Китайской Народной Республики (КНР).

Премия является высшей государственной наградой в стране и присуждается выдающимся деятелям, которые внесли огромный вклад в строительство и развитие КНР.

Наряду с Ту, еще семь человек, включая ученых и ветеранов также номинированы на эту почетную награду. Еще 28 человек номинированы на получение национального почетного звания.

Напомни, что КНР была основана 1 октября 1949 года. Артемизинин — это препарат, используемый для лечения тропической малярии.