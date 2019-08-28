Вашингтон, , 09:18 — REGNUM

Детенышей африканских слонов больше не будут забирать из дикой природы и продавать в зоопарки и цирки. Соответствующее соглашение было принято на конференции «Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения» (СИТЕС). Об этом передает телерадиокомпания BBC Africa.

За запрет торговли проголосовали 87 стран, однако 29 проголосовали против, включая Зимбабве (страну, которая больше всего торгует слонами) и США.

Теперь диких слонов можно помещать в «неволе в других частях света только при исключительных обстоятельствах». Эти обстоятельства должны быть одобрены группой экспертов из стран, входящих в состав СИТЕС.

В соответствии с предыдущими правилами, Зимбабве и Ботсване, которые выращивают наиболее здоровую популяцию слонов, чем другие африканские страны, разрешалось продавать слонов в те места, которые они сочтут «подходящими».

Представители благотворительной организации Humane Society International сообщили, что с 2012 года страны экспортировали более 100 детенышей слонов в китайские зоопарки.

Согласно исследованию, опубликованному в 2016 году, от 30 до 40 тысяч слонов гибнут от рук браконьеров ежегодно. К настоящему моменту африканских слонов в общей сложности осталось около 400 000 особей.