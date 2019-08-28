Екатеринбург, , 09:01 — REGNUM

В больнице №1 и Демидовской больнице Нижнего Тагила (Свердловская область), которые пережили массовый исход хирургов, начались финансовые проверки. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики.

Власти хотят проверить, как распределялся фонд стимулирования в медучреждениях, как соотносилась зарплата врачей с дорожной картой и реальной нагрузкой медработников.

Результаты проверки будут переданы губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Напомним, на прошлой неделе шестеро хирургов центральной горбольницы №1 заявили о своём увольнении. Однако часть врачей после диалога с властями отказались увольняться.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Куйвашев дал поручения после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле