Чита, , 08:59 — REGNUM

Несколько тысяч жителей Забайкальского края приняли участи е в традиционном Гражданском форуме, который в регионе проводят более 10 лет. Данное мероприятие является масштабной дискуссионной площадкой для обмена мнениями по актуальным проблемам социально-экономического развития региона. Подробности сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

«Одним из центральных мероприятий форума является конкурс грантов. Для участия в нём поступило 182 заявки из 31 района и 4 городских округов Забайкальского края. Некоммерческие организации, общеобразовательные и дошкольные организации, учреждения культуры, территориальные общественные самоуправления Забайкальского края получили денежные сертификаты до 60 тысяч рублей на реализацию проектов», — пояснили в забайкальском правительстве.

Помимо обладателей грантов в рамках Гражданского форума определили лауреатов конкурса «Социальная звезда», участниками которого являются активные забайкальцы, которые помогают пожилым людям и детям, благоустраивают свою малую родину.

Выступая на форуме глава Забайкальского края Александр Осипов, отметил, что именно от активной жизненной позиции жителей региона зависит будущее Забайкалья и формируется правильно заданный вектор развития края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Забайкальского края бывший замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов был назначен осенью 2018 года после неожиданной отставки Натальи Ждановой. Курс на человечность и открытость власти способствовал тому, что Осипов получил один из самых высоких рейтингов глав регионов, участвующих в выборах 8 сентября 2019 года.

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