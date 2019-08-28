Москва, , 08:53 — REGNUM

В Москве во Дворце пионеров на Воробьевых горах стартовал фестиваль дополнительного образования. Также началась запись в бесплатные кружки и секции дворца, сообщается на портале мэра столицы.

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В программе фестиваля — спортивные занятия, развивающие настольные игры, современные и народные танцы, уроки вокала, мастер-классы. Юные москвичи смогут создать робота, станцевать хип-хоп и порисовать на воде и песке.

Не фестивале до 15 сентября дети и их родители смогут узнать о кружках, секциях и студиях центра «Воробьевы горы», познакомиться с педагогами.

Как сообщало, ко Дню знаний парки Москвы подготовили праздничные программы.

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