Томск, , 08:47 — REGNUM

Томич Умар Гетагазов, который завоевал на мировом чемпионате WorldSkills золотую медаль в юниорской группе компетенции «Веб-дизайн и разработка», отправился в Москву. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Томской области, в столице России Умара Гетагазова и других победителей чемпионата поздравит президент РФ Владимир Путин.

В Томск золотой призёр WorldSkills вернётся позже.

Как уже сообщало ИА REGNUM, студенты томского техникума Никита Гузеев и Геннадий Коваленко, завоевавшие в составе сборной России бронзовые награды мирового чемпионата WorldSkills, вернулись в Томск 28 августа.

Напомним, мировой чемпионат по рабочим профессиям WorldSkills прошёл в Казани с 22 по 27 августа. В нём приняли участие более 1300 конкурсантов из 63 стран и регионов.

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