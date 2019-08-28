Нальчик, , 08:44 — REGNUM

В Кабардино-Балкарии установлена связь с альпинистами, которых считали пропавшими. Их поиски начались 27 августа после того, как они не вышли на связь в установленное время. По данным республиканского управления МЧС, в тот же день, около 20:30, с ними состоялись переговоры.

Альпинисты сообщили, что у них сломалась рация, поэтому они смогли выйти на связь, лишь когда встретили другую группу туристов. По их словам, они в порядке, угрозы жизни нет, они продолжают двигаться по намеченному маршруту.

Как сообщало ИА REGNUM, о судьбе двоих альпинистов — из Москвы и Ялты — спасатели заволновались 27 августа, после того как в намеченное время они не отчиталсь о своем местонахождении. Зарегистрированные в альплагере «Безенги» туристы совершали поход по маршруту в Безенгийском ущелье.

На поиски туристов направились спасатели, для розыска был применен вертолет МЧС, однако результатов не последовало.