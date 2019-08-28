Гливице, , 08:42 — REGNUM

Разработчики студии The Farm 51 выложили в сеть официальное видео с демонстрацией геймплея (игрового процесса) предстоящей игры Chernobylite. Ролик был опубликован 27 августа на YouTube-канале проекта.

Длительность видео составляет немногим более 17 минут. Некоторые геймеры в публикациях в соцсетях написали, что игра выглядит достаточно интересно. При этом многие обратили внимание на наличие проблем с озвучкой.

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Напомним, Chernobylite будет представлять собой научно-фантастическую игру в жанре survival horror (выживание в атмосфере фильма ужасов). Ожидается, что обладатели ПК смогут сыграть в неё уже в ноябре 2019 года (игра выйдет в Steam формате раннего доступа).

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