Москва, , 08:35 — REGNUM

Большинство граждан считает, что российскому кинематографу необходима поддержка со стороны государства (77%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Киноаппарат Цитата из х∕ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США

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Главные причины господдержки отечественного кинематографа: необходимость развития киноиндустрии в стране (17%), потребность в качественных российских фильмах (14%), увеличение их количества (13%), идеологическая составляющая — воспитывать граждан на отечественных фильмах (12%).

Те, кто против господдержки российского кинематографа, заявили о недостаточной квалификации отечественных режиссеров и актеров, о плохом качестве фильмов (36%). Еще 18% противников господдержки считают, что кинематограф — это бизнес, он должен окупать себя сам (12%).

Опрос проведен 24 августа 2019 года. В опросе приняли участие граждане РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее любимые и популярные у большинства жителей России жанры кино — комедии (80%) и военные фильмы (77%).

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