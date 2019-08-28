Улан-Удэ, , 08:27 — REGNUM

Власти Улан-Удэ продолжают процесс легализации самовольно построенных домов, так называемых «самоволок». В этот раз возможность узаконить свои дома получат около 550 домовладельцев микрорайона Таёжный и 106-го квартала.

«В 106-м квартале уже ведется выкуп 150 ранее спорных участков через аренду. В «Таежном» суть такая же, но здесь прежде предстоит изменить генеральный план города и некоторые градостроительные документы, чтобы 400 жителей этого микрорайона также смогли выйти из категории «самовольщиков», став законными обладателями своей земли и недвижимости», — передаёт «Байкал-Daily» слова председателя комитета по управлению имуществом администрации города Анастасии Кузовлевой.

Добавим, что эта проблема возникла в Бурятии в 90-е годы из-за несовершенства законодательства. Земля под индивидуальное строительство тогда выдавалась предприятиям, которые распределяли её работникам без соблюдения формальностей.

Таким образом, на начало 2016 года в Улан-Удэ насчитывалось 5814 самовольно возведенных построек. Процесс их легализации сдвинулся с мёртвой точки после принятия Народным Хуралом республики поправок в закон, согласно которым граждане, фактически имеющие участки земли с домами на них, могли их получить.

Как напоминает агентство, с начала действия поправок более 2000 тысяч земельных участков оформлено гражданами в собственность.

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