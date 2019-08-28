Москва, , 08:25 — REGNUM

Небольшая облачность ожидается 28 августа в Москве, воздух прогреется до +18 °C. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

«+16…+18 °C, небольшая облачность, без осадков», — предупредили синоптики.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5−10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

Днём позже, 29 августа, в столице потеплеет до +24 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, последние дни августа и первые дни сентября будут в Москве тёплыми и сухими из-за влияния антициклона.

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