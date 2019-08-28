Новосибирск, , 08:24 — REGNUM

Новосибирцы выиграли на мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills две медали — золотую и серебряную, сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, комментируя итоги чемпионата.

Первое место в компетенции «Электромонтаж» занял ученик Второй Новосибирской гимназии Глеб Бугаев.

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Второе место в компетенции «Парикмахерское искусство» у студентки Новосибирского колледжа парикмахерского искусства Миланы Михеевой.

«Новосибирская область активно принимает участие в движении WorldSkills, которое называют олимпиадой среди профессионалов, — отметил губернатор региона Андрей Травников, поздравляя победителей и участников. — Уверен, что число участников конкурсов профмастерства в Новосибирской области будет только возрастать».

Новосибирцы на чемпионате в Казани выступали также в рамках соревновательного блока по профессиям будущего Future Skills. Студент Новосибирского авиационного технического колледжа им. Б. С. Галущака Данил Конев оказался на третьем месте в компетенции «Проектирование нейроинтерфейсов».

Отметим, что Новосибирская область вступила в движение WorldSkills Russia в 2013 году. Первый региональный чемпионат состоялся в 2014 году.