Томск, , 08:23 — REGNUM

Томские студенты Никита Гузеев и Геннадий Коваленко, занявшие третье место на мировом чемпионате WorldSkills, 28 августа вернулись из Казани в Томск. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Томской области.

Томичи соревновались в компетенции «Разработка решений с использованием блокчейнтехнологий» в новой группе — FutureSkills. Они стали бронзовыми призёрами в составе сборной России.

«Мы постараемся и в дальнейшем готовить IT-специалистов такого высокого уровня», — прокомментировала директор техникума информационных технологий Елена Истигечева.

Напомним, всего в Мировом чемпионате по рабочим профессиям WorldSkills, проходившем в Казани с 22 по 27 августа 2019 года, приняли участие более 1300 конкурсантов из 63 стран и регионов. Они соревновались в 56 компетенциях.