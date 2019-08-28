Найроби, , 08:29 — REGNUM

Полиция арестовала двух вождей в северо-восточном регионе Кении за предположительное «преувеличение» данных во время текущей переписи населения, передает телерадиокомпания ВВС Africa.

Региональный администратор переписи Лойфорд Кибаара рассказал журналистам, что вожди якобы вынудили переписчиков дважды подсчитать людей в графстве Ваджир.

Кенийская газета Daily Nation сообщает, что в том же преступлении может быть замешано больше вождей, виновных также разыскивают в соседнем округе Мандера.

Кибаара рассказал газете, как многие местные чиновники якобы переписи удвоили, а в некоторых случаях даже утроили членов домохозяйств всего через неделю после того, как экспериментальная перепись показала меньшее количество жителей.

Аресты вызвали ажиотаж в социальных сетях, потому что данные переписи определяют сумму денег, которую получают правительства округов. Это также определяет создание новых избирательных округов, самые густонаселенные из которых получают больше мест в парламенте.

Сообщается, что чиновники в двух округах, якобы пострадавших от мошенничества, недавно провели масштабные кампании по повышению информированности о переписи населения, поэтому местные жители понимали важность подсчета. В этих округах в основном проживают этнические сомалийцы, сообщает ВВС.

Последняя перепись населения в 2009 году также была противоречивой. Согласно сообщениям, кенийские сомалийцы зарегистрировали увеличение численности своего населения. Цифры были поставлены под сомнение, и дело дошло до суда, который в 2016 году постановил, что данные переписи должны быть официально приняты.

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