Москва, , 08:16 — REGNUM

В аэропортах Москвы задержали и отменили 33 авиарейса, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 8:10, в «Домодедово» 21 рейс задержан, ещё семь отменили. Во «Внуково» задержано пять рейсов. В «Шереметьево» все самолёты следуют по расписанию.

Данные для онлайн-табло сервиса предоставлены аэропортами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 28 августа ожидается погожий день без осадков.

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