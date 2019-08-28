Вашингтон, , 08:08 — REGNUM

В середине сентября 2019 года к Земле приблизятся на близкое расстояние два крупных астероида. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Астероид NASA

Астероид под шифром 2000QW7 приблизится к нашей планете 14 сентября. Диаметр небесного тела составит от 290 до 650 м. Этот астероид пролетит от Земли на расстоянии порядка 6,4 млн км.

Кроме того, также 14 сентября к Земле на расстояние 14,35 млн км приблизится еще один астероид (шифр 2010CO1), диаметр которого составит от 120 до 260 м.

Напомним, 28 августа, по сообщению NASA, к Земле приблизится огромный астероид 2019 OU1. Минимальное расстояние от этого астероида до нашей планеты составит 1 млн км. По словам директора московского планетария Фаина Рублева, это небесное тело не будет представлять опасности для Земли.

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