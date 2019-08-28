Новосибирск, , 07:50 — REGNUM

Русло реки Обь в районе города Новосибирска сильно обмелело, сообщается на странице муниципальной аварийно-спасательной службы в социальной сети «ВКонтакте».

Спасатели отметили, что за последнюю неделю уровень воды в реке стремительно снизился — до 22 см над нулём водомерного поста. В то время как по данным на 15 августа он был равен 107 см. Частично обнажилось дно и крупные камни. А вдоль правого и левого берегов Оби и её притоков появилось много мелей. Спасатели МАСС просят рыбаков и отдыхающих, пользующихся лодками с моторами и тяжёлыми катерами, быть предельно внимательными.

«Ровно год назад, 26 августа 2018 года на реке Обь катавшиеся на катере люди налетели на мель в районе Комсомольского железнодорожного моста. Вылетевший в следствии сильного удара из катера мужчина погиб», — отметили в аварийно-спасательной службе.