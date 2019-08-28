Челябинск, , 07:47 — REGNUM

В Челябинске появился ещё один почётный гражданин города. Им стал Валерий Бондаренко, который возглавляет акционерное общество «КОНАР», сообщает пресс-служба гордумы.

Решение было принято на заседании гордумы, которое стало последним в нынешнем созыве. Награду ему вручат 7 сентября, в День города.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Челябинске откроют новые мемориальные таблички. Они появятся в память бывшем руководителе радиозавода «Полёт» Виталии Илейко и бригадире молодёжной фронтовой бригады на ЧТЗ Егоре Агаркове.

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