Сеул, , 07:48 — REGNUM

В период с января по июнь 2019 года в Южной Корее на свет появилось 158 524 младенца, что на 7,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу.

Согласно опубликованным данным, в стране вновь зафиксировали самый низкий показатель рождаемости с 1981 года.

Суммарный коэффициент рождаемости во втором квартале 2019 года составил 0,91, что на 0,1 меньше по сравнению с первым кварталом года.

В июне текущего года на свет появилось 24 051 младенец, что также является самым низким показателем с апреля 2016 года.

В первой половине года в стране было зафиксировано 146 659 смертей, что на 3,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне 2019 года в стране умерло 23 001 человек, что на 1,7% больше по сравнению с июнем прошлого года.

Количество браков в стране сократилось на 9,3%, до 12 121, что является самым низким показателем с 1981 года.

Известно, что в июне текущего года число браков также сократилось на 9,3%, до 17 946.

С другой стороны, число разводов составило 55 071 случай. В июне 2019 года число разводов увеличилось на 1%, до 8 685 случаев.