Владивосток, , 07:40 — REGNUM

В первый раз за парты в школах Приморья сядут 22 922 ребёнка. В этом году в крае первоклассников на 2 тыс. больше, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте образования и науки.

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Всего школы Приморского края примут более 200 тыс. учеников. Все 483 общеобразовательных учебных заведения готовы к началу нового учебного года.

Торжественные линейки в честь Дня знаний состоятся в Приморье в понедельник, 2 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России завершилась подготовка учебных заведений к началу нового учебного года. В столице Приморья впервые за парты сядут почти 7 тыс. учеников.