Челябинск, , 07:40 — REGNUM

В Челябинске двум заслуженным землякам установят мемориальные таблички. Решение об этом было принято на заседании городской думы.

Одну из них установят в память о Виталии Илейко. В 1970—1994 одах он возглавлял производственно-техническое объединение «Челябинский радиозавод «Полет», был дважды лауреатом Государственной премии СССР. В серийное производство под его руководством запустили ряд изделий, имеющих важное оборонное и народнохозяйственное значение.

Ещё одним заслуженным челябинцем, в память о котором установят табличку, является Егор Агарков. В период Великой Отечественной войны он был подростком, но при этом возглавлял фронтовую молодёжную бригаду челябинского тракторного завода, был инициатором новых методов по организации труда в выпуске танковых машин и бронекорпусов. В 1943 году Агарков был награждён Орденом Ленина.