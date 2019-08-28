Москва, , 07:38 — REGNUM

По итогам 2018 года в среднем один житель России потреблял 2651,5 ккал в сутки, сообщает 28 августа RT со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что больше всего калорий в день потребляли жители Дагестана — 3988,3 ккал, Кабардино-Балкарии (3619,3 ккал), Ингушетии (3406,4 ккал), Тюменской области (3200 ккал) и Башкирии (3169,8 ккал).

Меньше всего калорий по итогам прошлого года потребляли в Рязанской области (2180,1 ккал), Хабаровском крае (2182,9 ккал), Тамбовской области (2228,7 ккал), Камчатском крае (2230,4 ккал) и Москве (2261 ккал).

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, среднестатистический житель России в месяц тратит на мясо и мясные продукты около 2 тыс. рублей, что составляет 30% от всех расходов на еду.

Продукты питания в 2018 году в среднем обошлись российскому потребителю в 6041 рубль в месяц. На мясо и мясные продукты было потрачено 1806 рублей, или 29,9%.

Вместе с тем, жители России с 1980 по 2018 год существенно снизили потребление картофеля и хлеба, став есть больше фруктов и овощей, отмечает Росстат.

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