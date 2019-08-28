Красноярск, , 07:15 — REGNUM

Мэрия Красноярска 28 августа объявила о том, что 1 сентября, в традиционный День знаний, красноярские школы не откроются.

Первоклассники Виктория Ивановская © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, во многих городах России торжественные линейки переносятся на 2 сентября. Причина проста — 1 сентября в этом году выпадает на воскресенье.

2 сентября в школах Красноярска ждут 118 тысяч учеников, в том числе более 14 тысяч первоклассников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в сентябре учёбу начнут 38,8 тыс. первоклассников.

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