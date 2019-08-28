Хайкоу, Китай, , 06:32 — REGNUM

Тайфун «Подул», который будет уже двенадцатым в Китае за год, приближается к провинции Хайнань на юге Китая и готов обрушиться на юго-восточную часть острова уже 30 сентября, сообщает агентство Синьхуа.

Тайфун сформировался над северо-западными водами Тихого океана утром по местному времени 27 августа. Его эпицентр расположен примерно в 400 км к востоку от столицы Филиппин города Манилы по данным на 14:00 по местному времени 27 августа.

Ожидается, что тайфун зайдет в Южно-Китайское море уже 28 августа, принеся мощные ливни и сильные ветры на остров Хайнань в ближайшие три-пять дней, сообщили метеорологи.

Тайфун затем продвинется на северо-запад со скоростью 30 км/ч и, как ожидается, пересечет филиппинский остров Лусон утром по местному времени 28 августа, затем продолжив движение в Южно-Китайское море.

Тайфун будет приближаться к юго-восточным водам провинции Хайнань постепенно наращивая свою интенсивность и силу ветра до 120 км/ч, сообщили китайские метеорологи. «Подул», как ожидается достигнет провинции Хайнань на юге Китая уже 30 августа или же пройдет по касательной вдоль южного берега острова по направлению к северной части Вьетнама.

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