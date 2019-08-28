Екатеринбург, , 07:00 — REGNUM

Екатеринбургские предприниматели просят разместить спортивную деревню Универсиады-2023 не рядом с «Экспо-центром», а в районе ВИЗ-правобережный. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам источников издания, свердловского губернатора Евгения Куйвашева просят вернуться к проекту строительства в районе ВИЗ-правобережный — первоначально именно эта территория и предполагалась под «спортивную застройку».

У властей есть своё объяснение: земля за городом находится в государственной собственности, а в районе ВИЗа её ещё нужно выкупать. Впрочем, их оппоненты говорят, что если построить деревню на правом берегу, то площадка будет популярной у горожан и после Универсиады.

Напомним, Екатеринбург получил право провести Универсиаду-2023. Проведение студенческих игр обойдётся в 79 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа сумма расходов на Универсиаду-2023 в Екатеринбурге