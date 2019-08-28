д. Каменка , , 06:30 — REGNUM

Власти Красноярского края и сотрудники Минобороны РФ 27 августа провели сход граждан в деревне Каменка Ачинского района. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, на встречу пришли люди, чьи дома пострадали в результате августовских взрывов на военном арсенале.

По словам зампреда краевого правительства Анатолия Цыкалова, пострадавшие в результате ЧС социальные объекты привели в нормативное состояние к 25 августа.

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Завершено остекление в жилых домах многоэтажного сектора Каменки. Инженерные подразделения Министерства обороны продолжают очищать территории Ачинского района от взрывоопасных предметов.

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Комиссия по обследованию квартир для определения ущерба также завершила работу. Адресная материальная помощь будет оказана из резервного фонда регионального правительства.

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Также пострадавшие жители продолжают получать выплаты до 10 тысяч рублей.

По итогам схода управляющая компания должна провести обследование общедомового имущества многоквартирных домов, определить приоритетные направления ремонта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар и взрывы на складе боеприпасов в воинской части под Ачинском произошли 5 августа. Один человек погиб, 15 — пострадали. В результате второй волны взрывов, произошедшей 9 августа, медпомощь потребовалась ещё 25 пострадавшим.

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