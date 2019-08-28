Куньмин, Китай, , 06:22 — REGNUM

Шестеро подозреваемых с 36,46 кг наркотиков было поймано в рамках двух дел о торговле наркотиками в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 27 августа агентство Синьхуа.

Как стало известно, 20 августа полиция города Пуэр поймала подозреваемого в рамках очередного патрулирования, с 50 мешками таблеток метамфетамина весом 9,46 кг, который находился у него в рюкзаке. Следом еще трое подозреваемых, причастных к этом делу, также были арестованы полицией.

Около 19:00 по местному времени того же дня полиция города Пуэр изъяла еще 26 упаковок метамфетамина общим весом 27 кг, которые находились в багаже мотоциклиста, а также арестовала двоих подозреваемых. Дальнейшее расследование двух дел продолжается.

Напомним, что провинция Юньнань является форпостом Китая в борьбе с торговлей наркотиками, поскольку граничит с золотым треугольником наркоторговли, в который входят Таиланд, Лаос и Мьянма.

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