Екатеринбург, , 06:57 — REGNUM

Конфликт вокруг строительства храма Святой Екатерины — далеко не последний для екатеринбуржцев. Об этом заявил доцент Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Иван Медведев, сообщает ИА Znak.

По словам эксперта, «храмовое» противостояние в Екатеринбурге является «типовым». Конфликт не есть катастрофа, даже наоборот: это «старт, начало долгих взаимодействий жителей, власти, корпораций».

«Я вижу отличные перспективы: конфликтов будет больше, и это хорошая новость», — сказал Медведев.

Доцент ВШЭ пояснил, что конфликт делает жителя города «горожанином» — ведь сторона конфликта осознаёт свой интерес. Поэтому противостояние — это «путь к нормальности», уверен спикер.

Напомним, протесты против храма Святой Екатерины уже привели к тому, что власти и инвесторы отказались строить объект в сквере у Драмтеатра. Теперь горожанам предложат опрос о новом месте для сооружения.

Читайте ранее в этом сюжете: «Храмовый вопрос» в Екатеринбурге нельзя затянуть – спикер гордумы