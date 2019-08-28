Чанчунь, Китай, , 06:16 — REGNUM

Таможенные органы провинции Цзилинь на северо-востоке Китая недавно раскрыли трансграничную наркоторговую сеть, которая для оплаты использовала криптовалюту биткоин и Даркнет, сообщает 27 августа агентство Синьхуа.

Таможня города Чанчуня сообщила, что 16 июля сотрудники обнаружили подозрительную посылку из Сингапура. Внутри было обнаружено десять коробок с подозрительными таблетками после ее досмотра. Оказалось, что в таблетках было вещество трамадол гидрохлорид.

Таможня начала расследование по данному эпизоду и арестовала подозреваемого по фамилии Чжан тремя днями позже. У него было конфисковано 1237 таблеток трамадола гидрохлорида, который используется наркоманами.

Таможня сообщила, что Чжан размещал заказы на запрещенные вещества через Даркнет — скрытую сеть для доверенных пользователей. Расплачивался же за наркотики Чжан посредством биткоинов. В основном он покупал таблетки в Сингапуре и Германии.

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Как сообщало ИА REGNUM, полиция города Сямэнь на востоке Китая ранее также поймала двоих подозреваемых, которые точно также закупали наркотики через Даркнет за биткоины. Таким образом, в Китае набирает популярность новый метод продажи наркотиков.

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