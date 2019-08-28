р.п. Краснообск, , 06:07 — REGNUM

В р.п. Краснообск Новосибирской области разрешение на строительство магазина, выданное администрацией посёлка, признано судом недействительным, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона.

В марте 2019 году прокуратура района направила в суд иск с требованием признать незаконными разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство, трёх постановлений, изданных администрацией р.п. Краснообска, и признании незаконными действий администрации по выдаче обществу указанных правовых актов. Отмечается, что ранее с аналогичным иском в суд обратился также новосибирец. Он потребовал обязать организацию снести объект капитального строительства за собственный счёт.

Иски были объединены в одно производство. 21 августа исковые требования удовлетворены в полном объёме. Решение суда в законную силу ещё не вступило.