Гуанчжоу, Китай, , 05:37 — REGNUM

Глобальный форум юристов пройдет с 9 по 10 декабря в столице китайской провинции Гуандун городе Гуанчжоу, сообщили во Всекитайской ассоциации юристов (ACLA), передает 27 августа агентство Синьхуа.

Форум, организованный ACLA, будет сфокусирован на прогрессе в науке и технологиях, а также юридических услугах и направлен на улучшение обменов и сотрудничества между адвокатскими и юридическими кругами Китая и мира.

Шесть суб-форумов также пройдет в рамках мероприятия. Они будут ориентированы на инициативу «Нового шелкового пути» и юридические услуги, международную торговлю и соблюдение требований, трансграничные инвестиции и слияние среди прочего.

Около 600 юристов, сотрудников юридических департаментов государственных органов и экспертов из Китая и из-за рубежа, как ожидается, примут участие в форуме.