Магадан, Магаданская область, , 04:57 — REGNUM

В Магаданской области 133 образовательные организации, из них — 56 школ, 49 детских садов, 9 учреждений среднего профессионального образования, 1 учреждение дополнительного профессионального образования, 3 детских дома, 15 учреждений дополнительного образования, подведомственные системе образования. Спецкомиссия приняла объекты к новому учебному году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На подготовку школ и детских садов дополнительно, к ранее выделенному финансированию из бюджетов всех уровней 257 млн рублей, добавили 20 млн рублей на учебники, «тревожные кнопки», замену оборудования пищеблоков, ремонты.

Губернатор Сергей Носов поручил подать заявку в Нацпрограмму развития Дальнего Востока на проведение капитального ремонта 37 учреждений на общую сумму 2 млрд 980 млн рублей.

Как пояснили в правительстве Магаданской области, ожидается приезд более 40 учителей в районы округа.

Как сообщало ИА REGNUM, завершилась приёмка образовательных учреждений в регионах страны. Учебный год начнётся со 2 сентября с торжественных линеек.