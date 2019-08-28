Порт-оф-Спейн, , 04:44 — REGNUM

Легализация марихуаны в медицинских и рекреационных целях планируется в Тринидаде и Тобаго, сообщает RJR News.

Правительство этой страны уже обсуждает изменения, которые потребуется внести в законодательство. По словам Фариса Аль-Рави, генпрокурора Тринидада и Тобаго, сейчас идёт оценка законопроекта, проводятся опросы и анализ статистических данных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая марихуану предложили легализовать в Танзании.

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