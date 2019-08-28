Чунцин, Китай, , 04:41 — REGNUM

Китайско-английская двуязычная платформа общественных услуг, разработанная совместно Китаем и Сингапуром, была запущена 27 августа с целью предоставления более «умных» и удобных услуг для туристов как в Китае, так и за рубежом, сообщает агентство Синьхуа.

Будучи одним из ключевых культурных и туристических проектов выставки Smart China Expo 2019 в области развития культуры и туризма, платформа доступна пользователям через официальные аккаунты в мессенджере WeChat, сообщили в комитете по развитию культуры и туризма города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая.

Платформа носит название Chongqing Pass и имеет ряд характерных функциональных особенностей, включая предоставление информации, услуги гида, услуги перевода и бронирования мест и прочие.

Благодаря платформе туристы могут получить информацию о культурных и туристических местах Чунцина, а также найти места общепита и культуры, гостиницы, транспорт и так далее. Кроме того, туристы смогут покупать билеты в популярные туристические места по выгодным ценам.

Отметим, что Чунцин известен своими извилистыми дорогами, туманным небом, игрой в маджонг и китайским самоваром. Благодаря этому и многому другому он стал популярным местом для туристов в последние годы. Иностранные туристы совершили более 550 млн визитов в Чунцин за 2018 год.

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