Пукальпа, 28 августа 2019, 03:49 — REGNUM
Встреча лидеров стран Латинской Америки на тему противодействия пожарам планируется в ближайшее время, заявил колумбийский президент Иван Дуке на совместной пресс-конференции коллегой из Перу Мартином Вискаррой.
Уточняется, что встреча пройдёт в Колумбии. На переговорах страны должны решить, как спасти уничтожаемые пожарами леса Амазонии.
Напомним, лесные пожары охватили Боливию, Бразилию, Парагвай. Площадь уничтоженных пожаром лесов продолжает расти.
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