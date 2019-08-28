Вашингтон, , 03:24 — REGNUM

Указ о выделении федеральной помощи пострадавшему от урагана штату Луизиана подписал президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

Сообщается, что федеральные средства выделят местным властям для ликвидации последствий урагана «Барри». Деньги будут предназначены для восстановления пострадавших зданий или для строительства новых. Также часть средств пойдет на профилактические меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана из-за тропического шторма «Барри». Также он распорядился оказать помощь штату на федеральном уровне.

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