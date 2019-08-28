Сантьяго, , 02:34 — REGNUM

Самолёт в помощь в борьбе с пожарами в Парагвае вылетел из Чили, сообщает чилийский минсельхоз.

Уточняется, что чилийские специалисты помогут борьбе с огнём на границе Парагвая и Бразилии. Направленный в Парагвай самолёт может вместить до 3,1 тысячи литров воды.

Как утверждают в Сантьяго, для помощи странам Амазонии, страдающим от лесных пожаров, чилийцы готовы отправить четыре самолёта. Также Чили готова помочь специалистами: есть восемь экспертов по контролю над пожарами и 30 профессионально подготовленных огнеборцев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, лесные пожары также охватили Бразилию и Боливию. Этим странам предложили помощь ряд государств, в том числе и Чили.

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