Сантьяго, 28 августа 2019, 02:34 — REGNUM
Самолёт в помощь в борьбе с пожарами в Парагвае вылетел из Чили, сообщает чилийский минсельхоз.
Уточняется, что чилийские специалисты помогут борьбе с огнём на границе Парагвая и Бразилии. Направленный в Парагвай самолёт может вместить до 3,1 тысячи литров воды.
Как утверждают в Сантьяго, для помощи странам Амазонии, страдающим от лесных пожаров, чилийцы готовы отправить четыре самолёта. Также Чили готова помочь специалистами: есть восемь экспертов по контролю над пожарами и 30 профессионально подготовленных огнеборцев.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, лесные пожары также охватили Бразилию и Боливию. Этим странам предложили помощь ряд государств, в том числе и Чили.
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