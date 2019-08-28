Ла-Пас, , 01:27 — REGNUM

О личном участии в ликвидации пожаров в регионе Чикитания (департамент Санта-Крус, Боливия) заявил боливийский президент Эво Моралес, сообщает Agencia Boliviana de Información.

Уточняется, что Моралес, а также министр обороны Боливии Хавьер Савалета и министр при президенте Хуан Рамон Кинтана прилетели в Чикитанию на вертолёте.

Они зафиксировали наличие четырёх очагов возгорания. По мнению властей, говорить о снижении пожароопасности рано, поскольку пламя может снова разгореться из-за жары.

Напомним, площадь пожаров в Санта-Крусе превышает на данный момент 700 тысяч га. Боливии, как и Бразилии, задыхающейся от дыма, предложена международная помощь.

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