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Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Этот праздник посвящён воспоминанию об успении (то есть кончины) Божией Матери. Считается, что в этот день апостолы собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.

Успение Пресвятой Богородицы относится к числу двунадесятых праздников. Перед ним христиане соблюдают Успенский пост, который длится с 14 по 27 августа.

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