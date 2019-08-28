Солнечногорск, Московская область, , 00:30 — REGNUM

Седьмая смена «Новые территории» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» завершилась празднованием дня рождения — «Молодежке ОНФ» исполнилось два года.

В финальный день смены ее участников ждал диджей-сет от влюбленного в Россию англичанина, популярного телеведущего Джона Уоррена, тренинг стендапкоуча Алены Лепешкиной, праздничный концерт звезд российской эстрады и праздничный салют. Участники организовали флешмоб «Хоровод» из 1 тыс. человек и представили арт-объект «Большая команда Молодежки ОНФ» — геральдическое панно из 85 керамических тарелочек, на которые нанесены гербы каждого субъекта страны.

«Сложно выделить какого-то одного спикера, потому что при виде каждого мы думали: «Правда? Вот этот человек, которого ты разве что по телевизору видел, стоит сейчас в метре и делится своими секретами? Круто!». Прошедшие дни смены стали самыми невероятными в моей жизни. «Новые территории» — это не только смыслы, действия, навыки и знания. Пришло осознание того, что ты часть одной большой команды страны, которая настроена на добро и спешит делать добрые дела», — рассказала участница смены «Новые территории» Алина Теперик.

Настоящим открытием смены стал сводный оркестр народов России, образованный участниками. Около тысячи человек одномоментно исполняли популярные музыкальные композиции.

«Я играл на барабанах. Это нереальное чувство, когда ты находишься в центре оркестра. Даже не описать словами! Тебе нужно понимать, кто за кем вступает, попадать в общий ритм и идти в музыкальном потоке. В итоге все вместе сыграли «Калинку». Незабываемые ощущения», — отметил участник смены «Новые территории» Евгений Пущаев.

Девиз «Молодежки ОНФ» «Не жди перемен! Твори перемены!» оказался востребован у молодых людей, которые настроены на созидание и перемены к лучшему.

В результате за два года «Молодежка ОНФ» охватила все регионы России.

«Приятно видеть нестандартность мышления, пытливость ума. Я очень рад, что есть такое движение, как «Молодежка ОНФ» — мощная сила, небезразличная организация. Спасибо, что уже два года поднимаете флаг веры в свою страну, в ее успешное будущее и многое для этого делаете», — сказал член Центрального штаба ОНФ, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ Денис Майданов.

На сегодняшний день в команде «Молодежки ОНФ» более 60 тысяч участников в возрасте от 16 до 35 лет.

«Мы серьезно выросли за эти два года. Сегодня «Молодежка ОНФ» — движение, в которое приходят небезразличные и активные молодые люди. Участники «Молодежки ОНФ» считают, что должны быть там, где нужны. Поэтому они выезжают в регионы зоны ЧС и там оказывают посильную помощь жителям. Так, в Забайкалье сводный отряд «Молодежки ОНФ» в апреле — мае 2019 года помогал жителям после масшабных пожаров, в июле команда работала в Иркутской области, помогая восстанавливать дома и объекты инфраструктуры после наводнения. А в августе — вновь в Иркутской области, но уже помогая обезопасить населенные пункты от возможных возгораний в пяти регионах, где бушевали лесные пожары. В этом году жители России увидели команду «Молодежки ОНФ» в качестве экологических инспекторов. С января 2019 года молодые люди проводили экологические рейды, помогая выстраивать коммуникативные связи между муниципалитетами, региональными операторами и жителями в рамках «мусорной реформы». Отчеты «Молодежки ОНФ» о реальной ситуации в регионах и муниципалитетах легли в основу отчета главе государства по «мусорной реформе», подготовленного ОНФ», — подчеркнул руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Акции «Безопасность детства», проведенная совместно с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой, а также акции #СохранимЛес, «Дизайнер будущего», «В армию на денек», «Вальс победы», «Блокадный хлеб», «Шумные выходные», «Не жди перемен — твори перемены», и многие другие охватывают десятки тысяч участников в формате офлайн и миллионы в интернете.

Футбольная акция «Уличный красава» по итогам 2018 г. стала одной из самых ярких спортивных акций. Участие в ней приняли более 35 тыс. ребят в возрасте 14−17 лет из всех регионов страны. Более 25 тыс. дворовых команд боролись за титул чемпионов, а общее количество просмотров роликов и отчетов об акции в интернете — более 2 млн.

«Положительный опыт «Молодежки ОНФ» необходимо транслировать как пример позитивного контента и того, как активная российская молодежь использует энергию и желание изменить мир к лучшему через созидание и добрые дела», — отметила Анна Кузнецова.

Седьмая смена «Новые территории», организованная на базе мастерской управления «Сенеж», завершила свою работу. В ней приняли участие тысячи участников «Молодежки ОНФ» из 85 регионов страны в возрасте от 18 до 35 лет. По итогам смены «Новые территории» каждый участник получил сертификат об участии и свое сформированное портфолио компетенций по пройденным блокам.