Каменск-Уральский, Свердловская область, , 06:54 — REGNUM

В Каменске-Уральском (Свердловская область) хотят оградить школы заборами, которые произведут осуждённые в колониях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Заборы делают в колонии № 59 в Каменске-Уральском по договору с коммерческой организацией. На производстве работают пятеро осуждённых. Ожидается, что ограждения установят на территории городских школ.

В свердловском ГУФСИН рады, что заключенные смогли трудоустроиться и вложить свой вклад в безопасность горожан.

Напомним, свердловские колонии смогли заработать около 730 млн рублей за первые шесть месяцев 2019 года. На различные работы было привлечено 6 тысяч 135 заключённых из исправительных колоний области.

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