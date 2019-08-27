Казань, , 22:39 — REGNUM

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сегодня, 27 августа, в день закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани опубликовал пост в Facebook, где вспомнил об истории движения WorldSkills в России. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Никитин отметил, что о существовании этого движения Агентство стратегических инициатив (АСИ), которое Никитин тогда возглавлял, рассказало президенту России Владимиру Путину в 2012 году.

Впервые команда из России приняла участие в мировом чемпионате в 2013 году.

«Тогда мы были последними», — отметил Андрей Никитин.

В 2015 году, по его словам, российская команда стала уже 14-й, не получив ни одной медали, но шесть медальонов за профессионализм, в 2017 году с 12 медалями российская команда стала пятой в зачёте по количеству медалей и первой — по баллам.

Сегодня, как отметил Никитин, у команды России — 22 медали, а Анастасия Камнева, набравшая самое большое число баллов на чемпионате, стала обладательницей награды Альберта Видаля.

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области «Я поздравляю всю нашу сборную, всех наставников, всех тех, благодаря кому профессиональное образование в нашей стране за 7 лет сделало такой рывок вперёд!»

https://www.instagram.com/p/B1rKlSMIKT_/

Напомним, в 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 приняли участие более 1300 конкурсантов из 63 стран, которые соревновались в 56 компетенциях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Новгородская область готовится принять национальный чемпионат по стандартам WorldSkills, а с 2018 года в регионе ежегодно проходят форумы «Молодые профессионалы».