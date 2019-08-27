Москва, , 21:47 — REGNUM

На пересадку с «Московских центральных диаметров» (МЦД) на метро и МЦК будет отведено 90 минут. Об этом сообщается в разделе, посвященному МЦД на официальном сайте столичного метрополитена.

С МЦД предусмотрена бесплатная пересадка на метро и МЦК. Однако действовать эта возможность будет 90 минут. Если гражданин не уложится в это время, проезд на метро или МЦК придётся оплачивать отдельно.

Возможность бесплатной пересадки с МЦД не будет действовать для проезда на наземном транспорте. При этом подготовлена специальная тарифная сетка, сколько будет стоить проезд на диаметрах с пересадкой на наземный транспорт. Проект с пересадкой от «Центральной» тарифной зоны будет стоить 59 рублей, при пересадке с других зон пассажиру придётся заплатить полную стоимость проезда на автобусе — 38 рублей дополнительно к стоимости билета на МЦД.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы тарифы на проезд в «Московских центральных диаметрах»