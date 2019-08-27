Москва, , 21:21 — REGNUM

Новая взлётно-посадочная полоса московского аэропорта «Шереметьево» будет запущена в эксплуатацию на текущей неделе. Об этом сообщила 27 августа пресс-служба воздушной гавани.

«1 сентября 2019 года международный аэропорт «Шереметьево» запускает в эксплуатацию третью взлётно-посадочную полосу (ВПП-3)», — говорится в сообщении.

Напомним, строительство третьей ВПП в «Шереметьево» велось с 2011 года. Первоначально объект планировалось сдать к чемпионату мира по футболу в России, однако сроки завершения работ неоднократно откладывались. Отсрочки в текущем году объяснялись, в частности, необходимостью получения разрешительной документации.

Как ожидается, запуск третьей взлётно-посадочной полосы увеличит пропускную способность аэропорта с нынешних 55 до 90 взлётно-посадочных операций в час.