Бишкек, , 21:02 — REGNUM

В январе — июне 2019 года в Чуйской области Киргизии количество убийств сократилось в 1,7 раза по сравнению аналогичным периодом 2018 года — с 34 до 20 случаев, — пишет «Kaktus.media» со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

В то же время количество изнасилований выросло более чем в два раза — с 35 до 73 случаев, а количество фактов причинения тяжких телесных повреждений увеличилось сразу в шесть раз — с 6 до 36 случаев.

Всего же в первой половине текущего года в Чуйской области зафиксировано 8 120 преступлений и 6 513 проступков. При этом наблюдается снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений 21,6% по сравнению прошлогодними показателями — со 171 до 134 случаев.

Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в январе — июне 2019 года составила 43,5%. В первой половине 2018 года этот показатель достиг 88,4%.