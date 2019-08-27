Кострома, , 20:09 — REGNUM

В Костромскую область за 6 лет работы программы по переселению соотечественников переехало более 4 тысяч квалифицированных специалистов из разных сфер деятельности, — сообщает пресс-служба администрации региона.

Сварщик (cc) alcangel144

«Наибольшее количество участников программы, переселившихся в Костромскую область, имеют высшее и среднее профессиональное образование — 78 процентов. Прибывшие в регион соотечественники работают по востребованным для региона профессиям — это врачи, учителя, воспитатели, инженеры, швеи, повара, каменщики, штукатуры, электрогазосварщики, маляры, животноводы, ювелиры-монтировщики», — пояснила директор департамента по труду и социальной защите населения Аурика Дроздник.

Кандидаты проходят строгий отбор. Решение об участии в программе принимают департамент по труду и соцзащите и УМВД России по Костромской области. Основные критерии — наличие профессиональной квалификации, трудоспособный возраст и наличие вакансий на костромском рынке труда.

В этом году Костромская область получила по этой программе 2 млн рублей федеральных субсидий. С июля 2019 года размер пособия участникам программы увеличен до 20−25 тысяч рублей.