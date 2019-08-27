Белгород, , 20:08 — REGNUM

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Шебекино Белгородской области украинские поисковики передали российской стороне останки солдата Красной Армии. Личность погибшего удалось установить по медальону — его родственников отыскали в Бурятии. Белгородские таможенники оформили все необходимые документы, чтобы пропустить ценный груз в страну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Младший сержант Родион Табинаев погиб в марте 1943 года при обороне Харькова, с этого момента пехотинец значился пропавшим без вести. Поисковики Украины обнаружили его останки в лесу между посёлками Васищево и Лизогубовка Харьковской области. По рассказам родственников, у красноармейца было пять детей, сейчас его возращения домой ждут шесть внуков и 10 правнуков.

Останки солдата отправят в Бурятию для торжественного захоронения со всеми воинскими почестями.