Черкесск, , 19:56 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии поймана на мошенничестве 22-летняя жительница города Черкесска. Женщина выложила в соцсети объявление о сборе средств на лечение ребенка, которого на самом деле не существовало.

Деньги на лечение несуществующего ребенка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Жертвами мошенницы стало большое число граждан, пожертвовавших в сумме на благотворительность более 1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе МВД по региону.

Сотрудники ОБОП МВД установили в ходе проверки, что злоумышленница сфабриковала обращение к людям, в котором была размещена фотография ребенка и медицинская справка, которые на самом деле являлись ложными. Отрицательно ответили на запрос оперативников, имеется ли у них на излечении данный ребенок, и в лечебном учреждении, в котором он якобы находится.

В настоящее время личность мошенницы установлена. Принимается решение об уголовном преследовании.

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