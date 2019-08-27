Санкт-Петербург, , 19:55 — REGNUM

В сети появились новые фотографии мозаичного панно «Афганистан», созданного для украшения новой станции метро «Проспект Славы» в Петербурге. Снимками поделился блогер Podzemnik_spb в своем Instagram

Напомним, ранее художники выставляли это панно на продажу на Avito, так как не могли договориться с заказчиками об оплате.

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»Ответственно заявляю, что на данный момент мозаичное панно «Афганистан» полностью смонтировано на первом вестибюле станции «Проспект Славы». Стыки не считываются, а значит, работа выполнена грамотно, насколько качественно — проверит время», — сообщил «Подземник», который и ранее освещал ход строительства станций городского метрополитена.

На панно изображены военнослужащие на бронетранспортерах под советскими знаменами. Мозаика выполнена в монохромной цветовой гамме с добавлением красного. Вестибюль станции, напомним, будет выходить к парку Интернационалистов.

Блогер выразил уверенность, что с эстетической точки зрения панно «полностью соответствует замыслу автора».

«Все нормально, делал реставратор, там даже с близкого расстояния принципиальной разницы не видно», — добавила в Instagram еще одна блогер-архитектор.

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Напомним, точная дата открытия трех новых станций Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена будет названа в последние дни августа, после завершения работы специалистов Ростехнадзора.

Станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» петербургский «Метрострой» обещает успеть сдать в эксплуатацию к началу сентября 2019 года.

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