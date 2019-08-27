Элиста, , 19:36 — REGNUM

Два крупных муниципальных автодорожных предприятия Калмыкии уличили во вмешательстве в работу приборов учёта электроэнергии. По данным калмыцкого филиала «Россети Юг», общий объём безучётного потребления составил свыше 5,7 млн киловатт-часов, ущерб энергокомпании оценён в размере 45,9 млн рублей, сообщили 27 августа в пресс-службе ПАО «МРСК Юга».

Энергетики во время рейда в северной и восточной промышленных зонах города Элисты обнаружили, что на счётчиках двух предприятий нарушена целостность пломбы электросетевой организации. Кроме того, на свинцовых пломбах госповерителя видны следы механического воздействия. Счётчики отправили на экспертизу в Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Астраханской области и Республике Калмыкия. Специалисты подтвердили вмешательство в работу приборов учёта.

Материалы по этому делу отправили на рассмотрение в суд. Автодорожным предприятиям за потреблённую электроэнергию сделали перерасчёт.